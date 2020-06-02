2020-06-02T12:01:32+03:00
Общество

«Я никогда в нее не играла»: музыка сибирячки попала в популярную видеоигру

Песня сибирячки звучит в дополнении к Skyrim, его скачали десятки тысяч людей
Никита МАНЬКО
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Девушка уже пять лет пишет классику и выступает по России. ФОТО: предоставлены Дарьей ШаховойДевушка уже пять лет пишет классику и выступает по России. ФОТО: предоставлены Дарьей Шаховой
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Музыка сибирячки Дарьи Шаховой попала в популярную видеоигру Skyrim. Ее мелодия звучит в дополнении Forrests of Sorrow и оказалась в главном меню видеоигры. ПРичем сама Дарья узнала об этом случайно:

— Раньше я выкладывала свои мелодии на стоках, чтобы их могли скачивать бесплатно и использовать в некоммерческих целях. Я написала эту песню под впечатлением от снегопада в Новосибирске . Я никогда не играла в «Скайрим», но мечтала бы побывать в скандинавских лесах, это волшебно, — рассказала «КП-Новосибирск» композитор Дарья Шахова.

Пользователи соцсетей просят Дашу продолжать писать музыку к любимым видеоиграм:

— Может когда нибудь услышим саундтрек из популярной игры Mass Effect 3 в вашей аранжировке? — написал Даниил.

Композитор из Новосибирска попала в Skyrim.Видео со страницы Дарьи Шаховой "ВКонтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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