«Я никогда в нее не играла»: музыка сибирячки попала в популярную видеоигру
Музыка сибирячки Дарьи Шаховой попала в популярную видеоигру Skyrim. Ее мелодия звучит в дополнении Forrests of Sorrow и оказалась в главном меню видеоигры. ПРичем сама Дарья узнала об этом случайно:
— Раньше я выкладывала свои мелодии на стоках, чтобы их могли скачивать бесплатно и использовать в некоммерческих целях. Я написала эту песню под впечатлением от снегопада в Новосибирске . Я никогда не играла в «Скайрим», но мечтала бы побывать в скандинавских лесах, это волшебно, — рассказала «КП-Новосибирск» композитор Дарья Шахова.
Пользователи соцсетей просят Дашу продолжать писать музыку к любимым видеоиграм:
— Может когда нибудь услышим саундтрек из популярной игры Mass Effect 3 в вашей аранжировке? — написал Даниил.
Композитор из Новосибирска попала в Skyrim.Видео со страницы Дарьи Шаховой "ВКонтакте"
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ИСТОЧНИК KP.RU