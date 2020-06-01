2020-06-01T17:21:12+03:00
Общество

В июле Новосибирскую область ждет еще один выходной: объясняем, почему

Дату нового выходного дня утвердил президент России Владимир Путин
Алена КУЛЕШОВА
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Президент официально назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Основной закон страны.Президент официально назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Основной закон страны.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сибиряков в июле ожидает еще один выходной. Он связан с датой проведения голосования по поправкам в Конституцию.

— Провести голосование именно 1 июля президенту предложила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Владимир Путин отметил, что 1 июля можно считать согласованной датой голосования, если это не будет мешать проведению ЕГЭ. Главе государства сообщили, что это не повлияет на проведение выпускного экзамена, — сообщает сайт kp.ru.

Через какое-то время стало известно, что президент официально назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Основной закон страны.

Напомним, изначально голосование должно было состояться 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом, дата его проведения была отложена на более поздний срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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