В июле Новосибирскую область ждет еще один выходной: объясняем, почему
Сибиряков в июле ожидает еще один выходной. Он связан с датой проведения голосования по поправкам в Конституцию.
— Провести голосование именно 1 июля президенту предложила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Владимир Путин отметил, что 1 июля можно считать согласованной датой голосования, если это не будет мешать проведению ЕГЭ. Главе государства сообщили, что это не повлияет на проведение выпускного экзамена, — сообщает сайт kp.ru.
Через какое-то время стало известно, что президент официально назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Основной закон страны.
Напомним, изначально голосование должно было состояться 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом, дата его проведения была отложена на более поздний срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU