«Из-за тебя нас уволят, дебилка»: новосибирцев возмутила девушка без маски, из-за которой остановили сразу несколько трамваев

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:35:15+03:00

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В понедельник, 1 июня, на площади Карла Маркса в Новосибирске встали сразу несколько трамваев. Причина — одна из пассажирок отказывалась прикрыть рот и нос маской, она висела у нее на подбородке. В итоге кондуктор попросила водителя остановить трамвай и вызвала полицию.

— Все опаздывали на работу и революцию утром никто не желал. В очереди в ожидании полицейских встало еще несколько трамваев. Она чисто принципиально не хотела надевать маску. Утверждала, что ущемляются ее права, и что нигде не написано, как именно надо носить маску, закрывая рот или просто на ухе, на шее. Я полицию не дождалась, опаздывала на работу, — рассказала КП-Новосибирск одна из пассажирок трамвая.

Конфликт девушка сняла на видео. На кадрах видно, что пассажиры пытаются по-хорошему договориться с сибирячкой без маски, в качестве аргумента люди приводят, что всем нужно на работу, сейчас не то время, чтобы ее терять. Но девушка стоит на своем, в итоге люди вышли на эмоции.

— Из-за тебя нас уволят, дебилка. Ты будешь платить нам зарплату? — выкрикивали люди в трамвае.

Напомним, губернатор Новосибирской области 28 мая подписал документ, в котором говорится о том, что руководителям транспортных предприятий запрещено перевозить пассажиров без масок. На тех, кто нарушает масочный режим, полицейские составляют протоколы.

В Новосибирске из-за пассажира без маски в пробку встали несколько трамваев.

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