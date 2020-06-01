2020-06-01T09:35:15+03:00
Общество

«Из-за тебя нас уволят, дебилка»: новосибирцев возмутила девушка без маски, из-за которой остановили сразу несколько трамваев

Многие пассажиры не стали дожидаться полиции, которую вызвал экипаж трамвая, побежали пешком на работу
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Из-за пассажирки без маски в пробку встали несколько трамваев. Фото: стоп-кадрИз-за пассажирки без маски в пробку встали несколько трамваев. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 июня, на площади Карла Маркса в Новосибирске встали сразу несколько трамваев. Причина — одна из пассажирок отказывалась прикрыть рот и нос маской, она висела у нее на подбородке. В итоге кондуктор попросила водителя остановить трамвай и вызвала полицию.

— Все опаздывали на работу и революцию утром никто не желал. В очереди в ожидании полицейских встало еще несколько трамваев. Она чисто принципиально не хотела надевать маску. Утверждала, что ущемляются ее права, и что нигде не написано, как именно надо носить маску, закрывая рот или просто на ухе, на шее. Я полицию не дождалась, опаздывала на работу, — рассказала КП-Новосибирск одна из пассажирок трамвая.

Конфликт девушка сняла на видео. На кадрах видно, что пассажиры пытаются по-хорошему договориться с сибирячкой без маски, в качестве аргумента люди приводят, что всем нужно на работу, сейчас не то время, чтобы ее терять. Но девушка стоит на своем, в итоге люди вышли на эмоции.

— Из-за тебя нас уволят, дебилка. Ты будешь платить нам зарплату? — выкрикивали люди в трамвае.

Напомним, губернатор Новосибирской области 28 мая подписал документ, в котором говорится о том, что руководителям транспортных предприятий запрещено перевозить пассажиров без масок. На тех, кто нарушает масочный режим, полицейские составляют протоколы.

В Новосибирске из-за пассажира без маски в пробку встали несколько трамваев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Насадила картошки!»: в Бердске старшая по дому устроила во дворе пятиэтажки огород
Солиста группы «Рви меха» оштрафовали на 5 тысяч рублей за концерт во время самоизоляции
«Подругам до последнего не говорила»: невеста устроила экстремальный девичник на байках
Сибирячек, танцевавших на запрещенной дискотеке в центре Новосибирска, оштрафовали
Путешествия и пандемия: Денис Путилин о новых увлечениях
«Смотрите, они пытаются колеса спасти!»: в Новосибирске горит шиномонтажка
Погода в Новосибирске на начало июня: будет холодно
«Из-за тебя нас уволят, дебилка»: новосибирцев возмутила девушка без маски, из-за которой остановили сразу несколько трамваев
Да будет свет
«Пытался затормозить»: под Новосибирском грузовой поезд сбил 80-летнего пенсионера
Платили за покровительство: работник РЖД попался на взятке в полмиллиона рублей
Более 12 тысяч новосибирцев потеряли работу после 1 марта
В Новосибирске коронавирус за сутки выявили еще у семи детей
Иномарка врезалась в забор возле новосибирского пляжа: пострадали двое
Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт
В Новосибирске от коронавируса умер пенсионер: что о нем известно
В Новосибирске еще 105 человек заразились коронавирусом
«Втихаря снял и пожаловался»: новосибирца возмутила детская дискотека во дворе высотки
«Похож на гигантского жука»: в новосибирском зоопарке показали, как защищается напуганный броненосец
«Будем жить вместе, и любить друг друга»: таксист не выпускал пассажирку из машины, пока та не дала свой номер телефона
«Ему нужен был кофе»: новосибирец подрался с работницей супермаркета и устроил погром
Погода в Новосибирске на сегодня: расскажем, каким будет первый день лета
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе