2020-06-01T06:48:05+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в забор возле новосибирского пляжа: пострадали двое

Водитель, который вез их на машине, сбежал с места ДТП
Надежда РЫЖКИНА
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Машина врезалась в бетонный забор, уезжая со стороны пляжа. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.Машина врезалась в бетонный забор, уезжая со стороны пляжа. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.
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В понедельник, 1 июня, произошло ДТП. В 0:05 по улице Бердский тупик со стороны пляжа «Звезда» ехал автомобиль «Шкода Рапид». Возле дома № 1 он врезался в бетонный забор.

— От столкновения пострадали два пассажира: 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка. Их увезли в больницу. Парень получил травму головы, девушка — сломала левую ногу. Водитель бросил свою машину и пешком скрылся с места происшествия, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает причины происшествия и ищет водителя. Сотрудники службы напоминают, что, согласно правилам дорожного движения, водителю, который скрылся с места ДТП, грозит арест до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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