«Третий год не могу работать»: оправданный директор новосибирского планетария вновь оказался в суде

31 Май 2020 2020-05-31T18:04:05+03:00

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Новосибирский астроном Сергей Масликов вновь оказался в суде по делу о хищениях в Большом новосибирском планетарии. Прокуратура Октябрьского района обжаловала оправдательный приговор в Новосибирском областном суде.

— Пока я еще оправдан, но приговор не вступил в законную силу. Сейчас пребываю в подвешенном состоянии и до сих пор нахожусь под судом. Прокуратура хочет, чтобы оправдательный приговор был отменен и дело рассматривалось еще год. А я уже третий год не работаю и не могу даже лекции читать, — сообщил КП-Новосибирск» Сергей Масликов.

Сейчас астроном занимается писательством: два дня назад у него вышла книга про биографию его исторического «двойника». Книга называется "Судьба астронома".

— Иван Язев был первым профессиональным астрономом Новосибирска, он работал и преподавал в трех вузах города с 1938 по 1948 год. В его судьбе много совпадений с моей жизнью — мы оба астрономы-геодезисты, оба работали на одних и тех же диких местах на Енисее. В 1948 году Иван Язев был уволен и вынужден был уехать из Новосибирска в Иркутск из-за того, что в годы революции состоял в партии эсеров, — рассказал Сергей Масликов.

Астроном уточнил, что первый тираж его книги отпечатан, но проводить презентацию будет только после суда. Первое заседание по поводу обжалования оправдательного приговора назначено на 10 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU