«На вашем счету много спасенных жизней»: девушка поблагодарила в соцсетях полицейских, скрутивших грабителя с ножом

31 Май 2020 2020-05-31T09:37:20+03:00

Выяснилось, что напавший на нее жулик недавно освободился из мест лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Сибирячка стала жертвой опасного грабителя в Искитиме, а после его поимки поблагодарила полицейских. Сама история началась днем 26 мая в центре Искитима на улице Комсомольской. Сибирячка шла по улице, когда не нее напал мужчина с ножом и начал требовать деньги. В итоге грабитель забрал шесть тысяч рублей и скрылся.

Сибирячка обратилась в полицию, вскоре оперативники МВД по горячим следам задержали подозреваемого в разбое.

- Им оказался 37-летний рецидивист, которого неоднократно судили за кражи, угоны и разбои. Незадолго до нападения мужчина освободился из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое с применением оружия. В полиции опубликовали фото рецидивиста с целью найти других пострадавших.

А пострадавшей сибирячке вернули похищенные деньги, и она решила поблагодарить в соцсетях полицейских.

- Хочу выразить огромную благодарность нашей полиции: начальнику уголовного розыска, оперативникам которые принимали участие в поиске и задержании преступника, который совершил нападение на девушек с ножом в Центральном районе с целью ограбления. Сработали очень быстро и оперативно, спасибо вам огромное! Много спасенных жизней на вашем счету!, - такая запись появилась в сообществе «Подслушано в Искитиме».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU