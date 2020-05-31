«Женщина теряла сознание»: минивэн перевернулся в центре Новосибирска
Серьезное ДТП случилось утром 31 мая около семи утра на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя. По данным очевидцев, там столкнулись Toyota Probox и минивэн SsangYong Stavic.
Момент ДТП попал на видео — от удара иномарка SsangYong Stavic перевернулась на крышу. Несмотря на это, девушка-водитель легковушки почти не пострадала — на видео с места ДТП видно, что она обходит авто с собакой. По словам очевидцев, у нее немного болела шея.
Водитель Toyota Probox получила травмы намного серьезнее - у нее оказалась сломана нога. Новосибирцы не остались в стороне и кинулись на помощь.
- В момент ДТП мы с другом ехали в маршрутке. После случившегося подбежали и начали помогать находившимся в автомобилях людям. Женщина из универсала переодически теряла сознание, ей досталось больше всего, — написала подписчица «АСТ-54».
На месте работали экипаж ГИБДД и «скорая помощь». Все подробности случившейся аварии выясняются.
Момент столкновения минивэна и универсала.Видео из группы "АСТ-54"
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ИСТОЧНИК KP.RU