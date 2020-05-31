Погода в Новосибирске на 31 мая 2020 года: что ждет сибиряков сегодня

31 Май 2020 2020-05-31T05:38:32+03:00

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 31 мая 2020 года

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Погода в Новосибирске 31 мая 2020 года будет совсем не для прогулок: об этом предупреждают синоптики.

— Температура воздуха днем в Новосибирске днем поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов, по области — до плюс 22 — плюс 27 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ночью в Новосибирске похолодает до плюс 8 — плюс 10 градусов, по области — до плюс 7 — плюс 12 градусов (в некоторых районах похолодание — до плюс 1 градуса).

Днем ожидается умеренный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду (ночью — до 13 метров в секунду). Весь день будет пасмурно, местами кратковременные дожди, грозы.

Погодный сервис «Яндекса» сообщает, что днем в Новосибирске будет плюс 14 градусов, облачно и дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU