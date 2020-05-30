Кафе из будущего и лакшери-видеосалон: новосибирский краевед рассказал, что раньше было в центре города

30 Май 2020 2020-05-30T21:15:06+03:00

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Красный проспект — центральная магистраль Новосибирска, которая была внесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая длинная в мире прямая улица в черте города. Каждый день по ней проходят сотни горожан, но из них мало кто знает, что привычные здания, которые люди привыкли видеть столько, сколько себя помнят, или памятники, уже превратившиеся в неотъемлемую часть окружающего пейзажа, как правило, имеют крайне интересную историю. Сотрудник Музея Новосибирска и краевед Константин Голодяев рассказал несколько интересных фактов о местах, знакомых всем новосибирцам.

— Самое «центровое» здание Новосибирска — это Облпотребсоюз. Оно было спроектировано известным архитектором Андреем Крячковым и построено в 1926 году. На первый этаж сразу заехали торговые точки, среди которых был и знаменитый на весь город магазин «Детский мир». Особую известность ему принесла специальная комната, куда родители могли «сдавать» своих детей — с игрушками и аквариумом. Такая привычная вещь для современных родителей когда-то была настоящим новшеством, — рассказал Константин Голодяев изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Еще одно знаковое здание, построенное тремя годами позже, это жилой комбинат «Печатник». Его проектировал архитектор Борис Коршунов. Изначально оно представляло собой жилой дом с аптекой, магазинами и детским садом на первом этаже. Но время постепенно вносило свои коррективы. К примеру, в конце 80-х в одном из помещений первого этажа открылся первый лакшери-видеосалон. Обычно новосибирские видеосалоны размещались в красных уголках общежитий, где на столе вместо бюста Ленина устанавливался видик, по которому крутили импортное кино с Арнольдом Шварценеггером и Брюсом Ли. В «красном» же видеосалоне зрители могли уединиться в кабинете с диваном, чтобы посмотреть ужастик «Чужие» или запрещенную эротику «Греческая смоковница». Были, кстати, и детские сеансы — с мультиками «Том и Джерри».

Кафе «Автомат» поражало своих посетителей тем, что вместо улыбчивых официанток пирожки там продавали специальные автоматы.Фото: «Новосибирск в фотозагадках»

Рядом с этими зданиями в 60-х годах располагалась настоящая закусочная из будущего. Кафе «Автомат» поражало своих посетителей тем, что вместо улыбчивых официанток пирожки там продавали специальные автоматы. Работали они так: посетитель выбивал чек на кассе, получал жетоны и опускал их в автомат с выбранным блюдом. Дальше оставалось только нажать кнопку: пирамида с тарелками, закрытая выпуклым стеклянным щитом, опускалась, и посетитель мог забрать блюда через узкое пространство снизу. Для тех лет заведение было настолько необычным, что о нем даже писали газеты.

На Красном проспекте установлен небольшой памятник поистине героическому подвигу летчика-испытателя Василия Старощука. В 1943 году его истребитель Як-7, выполнявший испытательный полет, разбился прямо в самом сердце Новосибирска. Поняв, что машина будет падать, летчик доложил по рации о внештатной ситуации и получил команду: «Прыгай с парашютом!». Но Як шел над городом, и отважный человек решил попытаться посадить его на площади. Но, увы, не дотянул — разбился на Красном проспекте, там, где сейчас находится Дом быта. В те годы на этом месте был небольшой деревянный дом. В тот день, 10 июля 1943 года, в нем спал ребенок. От взрывной волны вынесло оконную раму, которая упала на кроватку, но сложилась домиком, защитив мальчика.

На Красном проспекте установлен небольшой памятник поистине героическому подвигу летчика-испытателя Василия Старощука. Фото Валерия ПАНОВА

Еще один памятный знак находится во дворе Гимназии №1. Он посвящен Варваре Булгаковой — родной сестре Михаила Булгакова. Женщина отправилась в Новосибирск вслед за мужем, который в 1929 году был арестован и сослан в Сибирь. Варвара, ставшая прототипом одной из главных героинь романа “Белая гвардия”, после войны стала преподавать в новосибирской школе №42 (ныне Гимназия № 1 — прим. ред.). Она учила детей немецкому языку и музыке, а также вела драмкружок.

Варвара учила детей немецкому языку и музыке, а также вела драмкружок. Фото Валерия ПАНОВА

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