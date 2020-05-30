2020-05-30T18:43:52+03:00
Происшествия

Мужчина убил сибирячку за совет искать сланцы в кустах

В отношении него было возбуждено уголовное дело
Алена КУЛЕШОВА
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Следователи подозревают 44-летнего сибиряка в убийстве и покушении на убийство.Следователи подозревают 44-летнего сибиряка в убийстве и покушении на убийство.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следователи подозревают 44-летнего сибиряка в убийстве и покушении на убийство. Мужчина пырнул двух женщин ножом и попытался сбежать.

— Следствие установило, что 29 мая 44-летний мужчина подошел к компании из четырех человек, которые стояли около своей машины и пили алкоголь. Сибиряк решил присоединиться к веселью, но в один момент обнаружил, что потерял свои сланцы. После того, как компания посоветовала ему поискать их в ближайших кустах, он ненадолго ушел. Но назад вернулся вместо обуви с ножом. Он набросился с ним на 27-летнюю женщину: от полученных ран сибирячка скончалась на месте. После этого мужчина догнал еще одну участницу компании. С колото-резанными ранами на спине 44-летняя сибирячка была госпитализирована. Мужчина попытался сбежать, но его догнал один из компании потерпевших, забрал нож и вызвал полицию, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Сотрудниками ГУ МВД по Новосибирской области преступник был задержан. По данным полиции, ранее он не был судим.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Следователи направили в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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