2020-05-30T14:53:03+03:00
Общество

Главный инфекционист Новосибирской области: «Вакцину от коронавируса ждем к осени»

Препарат уже активно тестируется на животных
Алена КУЛЕШОВА
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Разработка вакцины сейчас идет очень активно.Разработка вакцины сейчас идет очень активно.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, что в настоящее время уже активно идет разработка вакцины от коронавируса. По ее словам, начать ее использовать могут уже осенью.

— Разработка вакцины сейчас идет очень активно, она уже тестируется на различных группах животных. Поэтому, как утверждают ученые, к осени мы должны будем иметь ее для массового применения, — пояснила Лариса Позднякова на брифинге о работе регионального оперативного штаба.

Напомним, сегодня, 30 мая, стало известно о том, что в Новосибирской области заразились коронавирусом еще 109 человек. Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В их числе и 167 детей. В настоящее время в отделениях реанимации в тяжелом состоянии находятся 66 человек. Еще 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе выздоровели 1089 человек, скончались — 32.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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