Главный инфекционист Новосибирской области: «Вакцину от коронавируса ждем к осени»

30 Май 2020 2020-05-30T14:53:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, что в настоящее время уже активно идет разработка вакцины от коронавируса. По ее словам, начать ее использовать могут уже осенью.

— Разработка вакцины сейчас идет очень активно, она уже тестируется на различных группах животных. Поэтому, как утверждают ученые, к осени мы должны будем иметь ее для массового применения, — пояснила Лариса Позднякова на брифинге о работе регионального оперативного штаба.

Напомним, сегодня, 30 мая, стало известно о том, что в Новосибирской области заразились коронавирусом еще 109 человек. Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В их числе и 167 детей. В настоящее время в отделениях реанимации в тяжелом состоянии находятся 66 человек. Еще 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе выздоровели 1089 человек, скончались — 32.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Сотрудники омского ресторана сфотографировались ню, чтобы им разрешили работать

Они присоединились к всероссийскому флешмобу «Голый голод» (подробнее).

В Новосибирске новый рекорд по зараженным коронавирусом: за сутки заболели 109 человек

Всего в регионе 2705 выявленных случаев заболевания (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU