Под Новосибирском иномарка слетела в кювет и перевернулась: погиб водитель

30 Май 2020 2020-05-30T13:40:05+03:00

Утром 30 мая под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: ГУ МВД по НСО

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Утром 30 мая под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе «Черепаново-Безменово» иномарка слетела в кювет и перевернулась: погиб водитель.

— По предварительной информации, около десяти утра 30 мая 29-летний водитель автомобиля Nissan AD ехал по трассе «Черепаново-Безменово». На шестом километре по пока еще неустановленной причине он не справился с управлением: машина съехала в кювет слева по ходу движения и перевернулась, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На трассе «Черепаново-Безменово» иномарка слетела в кювет и перевернулась: погиб водитель. Фото: ГУ МВД по НСО

Водитель иномарки скончался на месте происшествия. Трое пассажиров, ехавших вместе с ним, получили различные травмы: их осмотрели медики.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По факту данного ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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