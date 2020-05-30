2020-05-30T10:35:48+03:00
Общество

«Хорошо, что никого не прибило»: в Новосибирске тополь рухнул на иномарку

У автомобиля сильно смяло крышу
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске упавшее дерево буквально раздавило иномарку. Фото: "АСТ-54"В Новосибирске упавшее дерево буквально раздавило иномарку. Фото: "АСТ-54"
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В Новосибирске упавшее дерево буквально раздавило иномарку. Жители дома, во дворе которого это произошло, утверждают, что давно просили ЖЭУ и районную администрацию спилить гнилой тополь, но проблема так и оставалась нерешенной.

— У дома №29а на улице Бетонной на припаркованную во дворе Toyota Camry упало дерево. В результате этого у автомобиля смяло крышу. К счастью, никто не пострадал. Спилить этот тополь мы требовали от ЖЭУ и администрации района четыре года. Но никаких действий не было, пока он не упал, — цитирует возмущенных новосибирцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

Разбитый автомобиль сняли на видео очевидцы. Автор ролика сообщает, что на место уже была вызвана полиция, чтобы разобраться в данной ситуации.

А в комментариях под постом тем временем сибиряки обсуждают случившееся. Многие люди сочувствуют владельцу авто, и отмечают, что если бы в салоне в момент произошедшего были бы люди, то все могло бы закончиться намного хуже:

— Жаль машину, ухоженная была. Сочувствую владельцу.

— У меня при похожих обстоятельствах знакомая погибла, жуткая ситуация.

— Хорошо, что никого не прибило.

— У авто ущерб очень большой, дерево упало ровно на нее, — пишут люди.

В Новосибирске тополь рухнул на иномарку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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