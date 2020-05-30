«Ужас, что творится»: сибиряков возмутили рабочие, сливающие содержимое колодца на дорогу
Сибирячку возмутило, как рабочие перекачивали содержимое из колодца прямо на дорогу. Девушка сняла происходящее на видео, позже ролик попал в сеть.
— В Ленинском районе, на улице Котовского, рядом со школой № 73 из бочки грузового КамАЗа прямо на проезжую часть сливали ее содержимое. Таким образом, рабочие убирали наполнившийся жидкостью колодец, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом мнения подписчиков насчет ситуации разделились. Некоторые люди утверждали, что на дорогу из колодца сливали обычную воду, и что девушка зря подняла шум. А некоторые были уверены, что действия рабочих в любом случае были неправильными:
— Это обычная вода. Не понимаю, зачем из-за этого разводить панику?
— Я не удивляюсь ничему, у нас в Ленинском районе и не такое происходит.
— Девушка видео сняла, а в ситуации не разобралась. Думаю, там просто вода и в этом нет ничего страшного.
— Нет, ну это просто ужас, что творится! — пишут люди.
Сибиряков возмутили рабочие, сливающие содержимое колодца на дорогу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU