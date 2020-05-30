«Ужас, что творится»: сибиряков возмутили рабочие, сливающие содержимое колодца на дорогу

30 Май 2020 2020-05-30T06:22:40+03:00

Сибирячку возмутило, как рабочие перекачивали содержимое из колодца прямо на дорогу. Фото: кадр из видео

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Сибирячку возмутило, как рабочие перекачивали содержимое из колодца прямо на дорогу. Девушка сняла происходящее на видео, позже ролик попал в сеть.

— В Ленинском районе, на улице Котовского, рядом со школой № 73 из бочки грузового КамАЗа прямо на проезжую часть сливали ее содержимое. Таким образом, рабочие убирали наполнившийся жидкостью колодец, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом мнения подписчиков насчет ситуации разделились. Некоторые люди утверждали, что на дорогу из колодца сливали обычную воду, и что девушка зря подняла шум. А некоторые были уверены, что действия рабочих в любом случае были неправильными:

— Это обычная вода. Не понимаю, зачем из-за этого разводить панику?

— Я не удивляюсь ничему, у нас в Ленинском районе и не такое происходит.

— Девушка видео сняла, а в ситуации не разобралась. Думаю, там просто вода и в этом нет ничего страшного.

— Нет, ну это просто ужас, что творится! — пишут люди.

Сибиряков возмутили рабочие, сливающие содержимое колодца на дорогу.

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