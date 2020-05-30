2020-05-30T05:52:45+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на сегодня: что ждет сибиряков 30 мая 2020 года

Расссказываем, какой будет погода в Новосибирске на сегодня, 30 мая 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Новосибирцев ждет солнечный день.Новосибирцев ждет солнечный день.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Погода в Новосибирске на сегодня порадует горожан: синоптики обещают, что 30 мая 2020 года будет довольно теплым днем.

- Днем воздух в Новосибирске прогреется до плюс 18 - плюс 20 градусов, по области - до плюс 22 - плюс 27 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ночью в Новосибирске похолодает до плюс 9 - плюс 11 градусов, по области - до плюс 3 - плюс 8 градусов (в некоторых районах - до плюс 13 градусов).

Ожидается также довольно сильный ветер с порывами до 10-15 метров в секунду (по области - до 22 метров в секунду). Но есть и хорошие новости: непосредственно в самом Новосибирске дождей не будет, хотя в области возможны кратковременные дожди и грозы.

Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс»: по данным сайта, днем в Новосибирске будет плюс 18 градусов, возможна переменная облачность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске от коронавируса скончалась 79-летняя женщина
В Новосибирске новый рекорд по зараженным коронавирусом: за сутки заболели 109 человек
«Ужас, что творится»: сибиряков возмутили рабочие, сливающие содержимое колодца на дорогу
Погода в Новосибирске на сегодня: что ждет сибиряков 30 мая 2020 года
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Погода в Новосибирске на выходных: в город вернутся дожди и грозы
Двое сибиряков спасли детей из пожара и воды: их хотят наградить
Выпускные 2020 в Новосибирске: когда пройдут, что будет можно
Новосибирских детсадовцев обеспечат бесплатными продуктовыми наборами: за этим будет следить правительство
«Это карма»: под Новосибирском внедорожники хотели объехать пробку, но собрали новую на обочине
«Ехал мимо, решил посмотреть»: что говорили на суде участники коронавирусной вечеринки в Новосибирске
День защиты детей в «Галамарте»: шоколадное яйцо и еще 1000 товаров для детей - по 1 рублю!
Дотанцевались: какие заведения оштрафовали за вечеринку в центре Новосибирска во время самоизоляции
Новую редакцию генплана Новосибирска примут осенью
Парламентарии: сельхозсубсидии необходимо выдавать по назначению
«Разбит нос, губа распухла»: в Новосибирске «Нива» сбила 9-летнего мальчика
ВТБ в Новосибирской области выдал 200 ипотечных кредитов со ставкой 6,5%
Никаких вечеринок: в Новосибирске появился горячий телефон для жалоб на тусовки
Посмотри мне в глаза: ученые реконструируют лица реальных новосибирцев из 18 века
В прекрасной физической форме и отлично знают законодательство: 75-ый ГБР ГВАРДИИ встал на защиту города
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Нам нужно привыкнуть к маскам, как к шапке и перчаткам»
За первую неделю в проекте «Человек против системы» зарегистрировались более 100 участников
Патологоанатома, рекламировавшего родным умерших гробы, оштрафовали на 4,5 миллиона рублей
Два высокопоставленных чиновника из Новосибирска заболели коронавирусом
Андрей Травников проголосовал на праймериз «Единой России»
День города в Новосибирске 2020: мэр Анатолий Локоть сделал заявление о празднике
Новосибирцев напугала пыль в подъезде: они вызвали пожарных и «скорую»