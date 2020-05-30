Погода в Новосибирске на сегодня: что ждет сибиряков 30 мая 2020 года

30 Май 2020 2020-05-30T05:52:45+03:00

Расссказываем, какой будет погода в Новосибирске на сегодня, 30 мая 2020 года

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Погода в Новосибирске на сегодня порадует горожан: синоптики обещают, что 30 мая 2020 года будет довольно теплым днем.

- Днем воздух в Новосибирске прогреется до плюс 18 - плюс 20 градусов, по области - до плюс 22 - плюс 27 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ночью в Новосибирске похолодает до плюс 9 - плюс 11 градусов, по области - до плюс 3 - плюс 8 градусов (в некоторых районах - до плюс 13 градусов).

Ожидается также довольно сильный ветер с порывами до 10-15 метров в секунду (по области - до 22 метров в секунду). Но есть и хорошие новости: непосредственно в самом Новосибирске дождей не будет, хотя в области возможны кратковременные дожди и грозы.

Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс»: по данным сайта, днем в Новосибирске будет плюс 18 градусов, возможна переменная облачность.

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ИСТОЧНИК KP.RU