Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

30 Май 2020 2020-05-30T05:17:16+03:00

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 мая 2020 года покажет, как распространяется болезнь в регионе

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Болезнь в регионе, увы, пока и не думает отступать: это четко показывает карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 мая 2020 года. Кодичество заболевших в регионе, увы, с каждым днем увеличивается все сильнее: согласно сообщениям оперативного штаба, болезнь подтвердилась уже у 2596 человек, 107 из них - дети.

Больные коронавирусом обнаружены в следующих городах: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Также болезнь проникла в следующие районы: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский, Маслянинский и Купинский.

Иза-вспышки коронавируса в регионе продлен масочный режим, до 30 июня не будут работать торговые центры, фитнес-залы, кинотеатры. Также, вероятно, День города в Новосибирске перенесут на следующий год.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU