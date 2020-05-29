Погода в Новосибирске выходных: в город вернутся дожди и грозы

29 Май 2020 2020-05-29T22:00:06+03:00

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Новосибирске на выходных. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Новосибирске на выходных. В городе и области снова ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

— На выходных в Новосибирской области температура воздуха будет достигать в среднем 17-22 градусов тепла днем и 8-14 градусов тепла ночью. В последние дни мая ожидается облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы и туманы. Скорость ветра будет составлять 15-20 метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться в среднем на отметке в 743-746 миллиметров ртутного столба, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно сервису Яндекс.Погода, на выходных в Новосибирской области ожидается 16-18 градусов тепла днем и 10 градусов тепла ночью. В субботу и в воскресенье ожидается облачность и небольшой дождь. Скорость ветра будет составлять в среднем 5-6 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU