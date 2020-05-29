«Забирали деньги с зарплаты»: жительница Новгородской области платила долг за тезку из Новосибирска
Жительница деревни Дворищи из Новгородской области судится с новосибирскими приставами.
Дело в том, что ее перепутали с тезкой из Новосибирска. У двух женщина оказались одинаковые имена, совпали даже даты рождения. Разница в том, что живут они в разных концах страны. Но чтобы взыскать долг расстояния оказались не помехой. У сельчанки забирали часть зарплаты в счет чужого долга.
— Судья Октябрьского районного суда Новосибирска принял иск. Жительница деревни Дворищи внесена в реестр двойников и взыскание с нее денег отменено, — сообщили в суде.
Но на этом история не закончилась. Теперь сельчанка требует заплатить ей моральную компенсацию. Свои страдания женщина оценила в полмиллиона рублей.
Напомним, это уже не первый случай, когда приставы путают «двойников». Так, например, сибирячка не смогла уехать за границу из-за коммунальных долгов своей тезки из другого района Новосибирска.
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ИСТОЧНИК KP.RU