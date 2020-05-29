«Забирали деньги с зарплаты»: жительница Новгородской области платила долг за тезку из Новосибирска

29 Май 2020 2020-05-29T09:16:45+03:00

Жительница Новгородской области платила долг за тезку из Новосибирска - теперь она требует возместить ей ущерб. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Теперь она требует полмиллиона за моральный вред

Изменить размер текста: A A

Жительница деревни Дворищи из Новгородской области судится с новосибирскими приставами.

Дело в том, что ее перепутали с тезкой из Новосибирска. У двух женщина оказались одинаковые имена, совпали даже даты рождения. Разница в том, что живут они в разных концах страны. Но чтобы взыскать долг расстояния оказались не помехой. У сельчанки забирали часть зарплаты в счет чужого долга.

— Судья Октябрьского районного суда Новосибирска принял иск. Жительница деревни Дворищи внесена в реестр двойников и взыскание с нее денег отменено, — сообщили в суде.

Но на этом история не закончилась. Теперь сельчанка требует заплатить ей моральную компенсацию. Свои страдания женщина оценила в полмиллиона рублей.

Напомним, это уже не первый случай, когда приставы путают «двойников». Так, например, сибирячка не смогла уехать за границу из-за коммунальных долгов своей тезки из другого района Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU