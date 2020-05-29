2020-05-29T08:11:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске — рекорд по заболевшим коронавирусом: за сутки заразились 103 человека

Об этом сообщил оперштаб правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области коронавирусом заболели 103 человека.В Новосибирской области коронавирусом заболели 103 человека.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 29 мая стало известно о еще 103 заболевших коронавирусом в Новосибирской области. Впервые за сутки коронавирус обнаружили больше чем у ста человек. При этом 62 человека выписали из инфекционного госпиталя. Их анализы показали отрицательный результат.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 2596 человек, в том числе инфицированы 157 детей. Также 1017 человек выздоровели, 31 пациент — скончался, — сообщили в оперштабе правительства региона.

В реанимации сегодня находятся 62 человека, к аппарату ИВЛ подключены 18 пациентов.

Напомним, глава региона продлил ограничительные меры в Новосибирской области до конца июня. Губернатор обязал не пускать в общественный транспорт людей без масок, а также не обслуживать в магазинах покупателей без защитных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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