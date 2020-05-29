«Искали его 20 минут»: сибиряк отправился на рыбалку, но из воды пришлось вылавливать его самого

29 Май 2020 2020-05-29T08:00:26+03:00

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Рыбак из Новосибирска чуть не утонул в Оби возле ГЭС в Советском районе, когда отдыхал вечером с друзьями. В четверг, 28 мая, компания из четырех человек отдыхала и ловила рыбу на левом берегу реки. 41-летний мужчина, изрядно выпив, решил искупаться и зашёл в воду. Но тут сильным течением его стало уносить от места отдыха. Поняв, что сам он из воды не выберется, друзья пловца позвонили в службу спасения.

— Звонок на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в 20:54. На поиски мужчины вышел катер с двумя спасателями. Спасатели искали мужчину 20 минут. За это время он успел продержаться на воде: он плыл по течению реки, но сильно замерз и выбился из сил. Мужчина был в 30 метрах от берега, — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели бросили утопающему спасательный круг, подплыли и помогли ему забраться в катер. После его укутали в одеяло и отвезли на правый берег в район садового товарищества «Отдых-2». К этому месту была вызвана бригада врачей скорой помощи. Спасатели дождались врачей и передали им мужчину.

МАСС предупреждает: не следует нарушать рекомендации правительства и губернатора о соблюдении режима самоизоляции. Сейчас ни один из пляжей официально не открыт — купаться запрещено.

Спасение мужчины из Оби.Вчера вечером спасатели МАСС спасли обессилевшего мужчину, который полез купаться в воду и чуть не утонул. Как удалось выяснить позже, компания из 4 человек отдыхала и рыбачила на берегу реки Обь в Советском районе города ниже ГЭС. Сильно выпивший мужчина 1979 г.р. решил искупаться и зашёл в воду. Скорее всего мужчина планировал переплыть реку поперёк, но сильным течением его стало уносить от места отдыха. Поняв, что сам он из воды не выберется, друзья пловца позвонили в службу спасения. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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