«Уснуть можно, пока дождешься»: в новосибирском зоопарке показали, как расшевелить ленивца

29 Май 2020 2020-05-29T07:12:18+03:00

Ленивцы по пустякам не тратят свою энергию, двигаются только, когда приносят еду. Фото: новосибирский зоопарк

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В новосибирском зоопарке сняли уникальное видео. На кадрах самое ленивое животное в мире шустро поедает морковку. Сотрудники зоопарка говорят, это единственный момент, когда ленивец энергичен и полон сил.

— Увидеть, как передвигается ленивец, удается не всем посетителям зоопарка. Иногда у их вольера можно провести несколько часов, и животные не двинутся с места. Но если оказаться рядом с вольерами двупалых ленивцев во время их обеда, то можно многое увидеть. Несмотря на всю медлительность, ленивцы довольно быстро съедают свою любимую еду. Когда трапеза заканчивается, животные снова становятся практически неподвижными, — рассказали в зоопарке.

Ученые долго гадали, почему ленивцы так неохотно передвигаются. Оказалось, что эти животные плохо питаются. Скудный рацион вынуждает ленивца мало двигаться и экономить энергию, иногда он даже понижает температуру своего тела, чтобы лишний раз не расходовать ценную энергию.

В новосибирском зоопарке показали, как расшевелить ленивца.

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ИСТОЧНИК KP.RU