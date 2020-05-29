«Колеса вылезли наизнанку»: новосибирец врезался в грузовик с прицепом и погиб
На трассе «Иртыш» погиб 80-летний водитель «Лады Калина». На перекрестке он врезался в фуру с прицепом. Об этом рассказали в областном ГИБДД. На фото с места аварии видно, что у машины от удара с грузовиком вывернуло наизнанку передние колеса.
— Мужчина ехал в село Убинское. На перекрестке автодороги «Иртыш» не предоставил преимущество грузовику «MAN TGA» с полуприцепом. За рулем фуры был житель Челябинской области. Он ехал в сторону Новосибирска, — рассказали в пресс-службе ведомства. — От полученных травм водитель «Лады Калина» скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.
Водитель легковушки не пропустил фуру на перекрестке. Фото: пресс-служба областного ГИБДД
Сейчас полицейские выясняют подробности аварии.
В Госавтоинспекции напомнили, что участок, где произошло ДТП является местом концентрации аварий. Об этом водителей извещают дорожные знаки. Только в 2019 году произошло 2 похожих ДТП, в которых пострадало четыре человека, два из которых дети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU