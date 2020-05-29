«Колеса вылезли наизнанку»: новосибирец врезался в грузовик с прицепом и погиб

29 Май 2020 2020-05-29T06:29:36+03:00

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На трассе «Иртыш» погиб 80-летний водитель «Лады Калина». На перекрестке он врезался в фуру с прицепом. Об этом рассказали в областном ГИБДД. На фото с места аварии видно, что у машины от удара с грузовиком вывернуло наизнанку передние колеса.

— Мужчина ехал в село Убинское. На перекрестке автодороги «Иртыш» не предоставил преимущество грузовику «MAN TGA» с полуприцепом. За рулем фуры был житель Челябинской области. Он ехал в сторону Новосибирска, — рассказали в пресс-службе ведомства. — От полученных травм водитель «Лады Калина» скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

Водитель легковушки не пропустил фуру на перекрестке. Фото: пресс-служба областного ГИБДД

Сейчас полицейские выясняют подробности аварии.

В Госавтоинспекции напомнили, что участок, где произошло ДТП является местом концентрации аварий. Об этом водителей извещают дорожные знаки. Только в 2019 году произошло 2 похожих ДТП, в которых пострадало четыре человека, два из которых дети.

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