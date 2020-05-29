2020-05-29T06:28:00+03:00
Общество

«Полный паралич тела и отек мозга»: сибирячка впала в кому после того, как ее укусил клещ на даче

Родные ищут женщине донора для переливания крови
Надежда РЫЖКИНА
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64-летняя женщина впала в кому после укуса энцефалитного клеща.64-летняя женщина впала в кому после укуса энцефалитного клеща.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Несчастный случай произошел с 64-летней жительницей Новосибирска Людмилой Гусаровой. Она отдыхала на даче, когда ее укусил клещ. Сейчас состояние у пенсионерки тяжелое: через неделю после укуса она впала в кому. Теперь для нее требуется донор крови.

— Мама была на даче, там ее укусил клещ. На третий день приехала домой с дачи уже в непонятном состоянии: ее трясло, и она еле ходила. Утром в понедельник, 25 мая, ее отвезли в городскую инфекционную больницу № 1. Во вторник уже был паралич руки, ее перевели в реанимацию и поставили уже вентиляцию легких. В среду сказали, что наступил отек головного мозга, полный паралич тела и поражение центральной нервной системы. Это все последствия укуса энцефалитного клеща. Сейчас она лежит в глубокой коме, у нее катетеры на поддержание давления и вентиляция легких, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск сын заболевшей женщины Владимир Гусаров.

Людмиле Васильевне нужна кровь любой группы. Помочь женщине можно, сдав кровь в Новосибирском центре крови по адресу Серафимовича, 2/1. С собой необходимо взять паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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