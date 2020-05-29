2020-05-29T05:36:15+03:00
Общество

Новосибирские музыканты сыграли гимн самоизоляции на ложках и дверце от стиралки

Шум бытовых предметов им удалось объединить в гармоничную мелодию
Надежда РЫЖКИНА
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Звуки повседневной рутины превратились в музыку. Фото: стоп-кадр.Звуки повседневной рутины превратились в музыку. Фото: стоп-кадр.
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Ребята из новосибирской музыкальной группы «Offbeat Orchestra» придумали, как превратить самоизоляцию в веселье. Пока они не могут собраться вместе в студии, поэтому записали новую песню, используя вместе инструментов ложки, чашки, дверцу стиральной машины и холодильника. Трек из шумов получил название «На карантине».

— Идея пришла нашему скрипачу и саунд-продюсеру Тимофею. Так как возможности собраться всем вместе на студии, которая закрыта, нет, мы решили использовать вместо инструментов предметы домашнего быта и вместо студийного микрофона — камеру смартфона. Мы старались брать то, чем чаще всего пользуются люди в повседневной самоизоляции. Но и было важно, чтобы каждый из этих предметов издавал нужный нам звук, — рассказал КП-Новосибирск, продюсер коллектива «Offbeat Orchestra» Алексей Мыслицкий.

Парни сыграли на стиральной машине, чайнике, ложках и ножах. Фото: стоп-кадр.

Парни сыграли на стиральной машине, чайнике, ложках и ножах. Фото: стоп-кадр.

Подписчики в соцсетях оценили трек: многим очень понравилась идея, многим сам трек, который получился из «неблагородных звуков». Видео набрала несколько тысяч просмотров за неделю.

— Cчитаем, что цель была достигнута, а цель ролика — поднять настроение, — говорит Алексей Мыслицкий.

Кстати, музыканты устраивали подобный эксперимент в прошлом году — ко Дню города 2019 они выпустили песню, составленную из звуков города: шума метро, автострады, игры уличных музыкантов и кафе.

OFFBEAT orchestra - На Карантине.Участники коллектива Offbeat Orchestra, из-за отсутствия возможности полноценных студийных работ, решили создать трек из подручных средств , которые, к слову, каждый может найти в своём доме. В качестве музыкальных инструментов, были использованы звуки стиральной машины, электрочайника, чашки, ложки и прочих предметов домашнего быта, а в качестве средств студийной записи обычный мобильный телефон. Надеемся, что итог вам понравиться! Будем рады вашим лайкам и коментраиям!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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