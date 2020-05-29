«Надо же, какая ты уродина»: новосибирца напугала говорящая рыба-мутант

29 Май 2020 2020-05-29T04:39:18+03:00

Опытные рыболовы предположили, что она родилась нормальной, кто-то ей оторвал губу

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Новосибирец выловил в реке Обь странную рыбу. У нее была нетипичная голова и рот. Рыба активно шевелила губами, будто пыталась сказать рыбаку что-то важное.

Новосибирцу стало интересно, кого же он выловил.

Отойдя от удивления, он снял на видео необычную находку. Сделать это оказалось не так-то просто, незнакомка стеснялась и ни в какую не хотела позировать.

— Спецы, подскажите, кто это? Поймали на Оби. Название гуглили, но так и не нашли, — спросил сибиряк в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Большинство рыбаков предположили, что это подлещик, либо мутированный, либо покалеченный.

— Это подлещик с нарушенной генетикой.

— Надо же, какая уродина! Это самый уродливый подлещик, которого я только видел.

— Не говорите ерунды, какая мутация, пока рыба была мелкой, ей просто верхнюю губу оторвало крючком или еще чем-то. По всем признакам же видно, что это подлещик.

— Подлещик, видимо, когда-то верхнюю губу повредил или оторвал, и вот таким образом все у него зажило.

Напомним, рыбак из поселка Кучаниха Тогучинского района также выловил рыбу, которая его напугала. Олег описал ее так: маленькая, сантиметров 10 и вся в соплях каких-то, такое страшилище парень сам есть не стал, отдал менее впечатлительному другу.

Новосибирца напугала говорящая рыба-мутант, которую он выловил в Оби.

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ИСТОЧНИК KP.RU