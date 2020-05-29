«А если на машину упадут?»: девочки-подростки устроили танцы на крыше высотки

29 Май 2020 2020-05-29T04:39:14+03:00

Сибирячка увидела на крыше многоэтажке в Первомайском районе двух девочек. Фото: Алена Дюкова.

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Жительница Первомайского района Новосибирска увидела из окна своей квартиры жуткую картину. Как сообщила сибирячка, на крыше многоэтажки № 1/7 по улице Одоевского гуляли две девочки 10-12 лет. Произошло это вечером в четверг, 28 мая.

— Уважаемые родители, Первомайского района! Следите за своими детьми. Они ходят, прыгают, танцуют на краю крыши, — написала она в группе «Подслушано в Первомайке», туда же выложила фото.

Подписчики паблика испугались за девочек, но многие из них и возмутились, что подростки так себя ведут, не думая об опасности.

— Они через балкон забираются, страшно!

— А ведь они могут упасть на чью-то машину, аккуратнее, пожалуйста.

— На Маяковского 24/1 на днях тоже самое было! Мальчишки, на вид лет 8-11, ходили прям по краю крыши и прыгали... дом 9 этажей, — написали они.

Автор поста Алена Дюкова рассказала КП-Новосибирск, что девочки пробыли на крыше около 30-40 минут, но потом около 11 часов вечера ушли. Как дети смогли забраться на крышу и спуститься с нее, сибирячка не знает. Полицию никто не вызывал.

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