29 Май 2020 2020-05-29T03:34:53+03:00

Погода на сегодня в Новосибирске: днем будет тепло, ночью -3 градуса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода на сегодня в Новосибирске

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Погода на сегодня в Новосибирске: днем воздух прогреется до 22 градусов тепла, но ночью снова ожидаются заморозки до -3 градусов.

— 29 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит +20-22 градусов, ночная — +5-7 градусов, а местами при прояснении ожидаются заморозки до -3 градусов. Ветер юго-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, ночью — 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах — кратковременные дожди, грозы, по востоку области преимущественно без осадков. Ночью и утром 29 мая — местами туманы. Дневная температура воздуха +18-23 градусов, местами повысится до +28. Также ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что 29 мая метеоусловия способствуют тому, что в воздухе накопится больше вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженным, но в отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU