2020-05-29T03:52:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коронавирусом в регионе заболели почти две с половиной тысячи человек.Коронавирусом в регионе заболели почти две с половиной тысячи человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий в регионе: карта распространения коронавируса в Новосибирской области покажет, где есть зараженные.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 96 человек, в том числе у 9 детей.

По данным оперштаба, новых районов на карте не появилось.

— 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата, — сообщает оперштаб.

Новых районов на карте распространения коронавируса не появилось.

Новых районов на карте распространения коронавируса не появилось.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус обнаружен среди жителей следующих городов области: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь.

Районы, в которых есть заболевшие: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский, Маслянинский и Купинский.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 2493 человека, выздоровели 955 пациентов инфекционного госпиталя. К сожалению, 31 человек скончался.

Напомним, в Новосибирской области продлили ограничительные меры до конца июня. По-прежнему будут закрыты торгово-развлекательные центры, кроме аптек и продуктов магазинов, фитнес-центры, кинотеатры, кафе и рестораны. Масочный режим скорее всего также будет продлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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