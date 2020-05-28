2020-05-28T22:16:07+03:00
Общество

«Выпадали пучками»: сибирячка сходила на бьюти-процедуру и осталась без ресниц

Мастерица отказалась вернуть девушке деньги и перестала выходить на связь
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка нарастила себе искусственные ресницы: через пару дней они выпали вместе с настоящими.Сибирячка нарастила себе искусственные ресницы: через пару дней они выпали вместе с настоящими.
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Сибирячка нарастила себе искусственные ресницы: через пару дней они выпали вместе с настоящими. Мастер отказалась возвращать девушке деньги, пригласила ее на коррекцию процедуры и перестала выходить на связь.

— Я вообще наращивание делаю третий раз в жизни. Раньше ходила к другому мастеру, все было всегда в порядке, но она уехала в другой город. Эту девушку я нашла в социальных сетях, абсолютно случайно. Цена показалась привлекательной — всего 800 рублей, сделать работу девушка обещала в салоне. Но, странности начались уже тогда, когда я только приехала на процедуру. Вместо салона она меня пригласила в квартиру. Но это меня особо не смутило: начинающий мастер, можно понять, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая клиентка Наталья. — Ресницы она мне сделала на удивление быстро, даже часа не прошло. Я расплатилась и довольная поехала домой. Но радость продлилась недолго: уже на второй день эти ресницы начали отпадать буквально пучками, да еще и вместе с моими! Стала я писать этой горе-мастерице, но она меня игнорировала, хотя была в сети. В итоге, ответила только на пятый день. На мое возмущении сказала, что у ресниц гарантия небольшая и деньги она мне возвращать не будет. Но, тем не менее, предложила приехать и переделать работу. Назначила мне дату, место, время и… перестала выходить на связь.

Поначалу Наталья хотела обратиться в полицию и написать на мастерицу заявление за оказание некачественных услуг. Даже начала искать в сети еще девушек, пострадавших от ее рук. Как оказалось, такие есть, и их много.

— Оказалось, что про эту мастерицу в сети давно отзываются весьма негативно. Уже не одна девушка от ее работы пострадала, все они рекомендуют к ней не ходить. При этом, что интересно, всем она представляется разными именами: кому Умида, кому Карина. Но я все же решила в полицию не ходить, думаю, вряд ли это поможет. Просто хочется предупредить девушек, чтобы на такие процедуры они ходили только к проверенным мастерам, — пояснила сибирячка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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