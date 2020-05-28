«Лишь бы не взорвалось»: в Новосибирске вспыхнул автомобиль
Ночью 29 мая в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Происходящее сняли на видео очевидцы, позже оно попало в соцсети.
— До прибытия пожарных пламя полностью охватило транспортное средство, припаркованное у дома по адресу проспект Маркса, 30/1, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Очевидцы сообщают о раздававшихся хлопках. Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, на месте работали две автоцистерны. Причины случившегося выясняются.
В комментариях под постом сибиряки написали о том, что переживают, как бы автомобиль не взорвался, а пламя не перекинулось на соседний билборд:
— Горит очень сильно!
— Надеюсь, машина не взорвется.
— Только бы билборд не загорелся, — пишут люди.
В Ленинском районе Новосибирска вспыхнул автомобиль.
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ИСТОЧНИК KP.RU