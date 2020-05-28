«Лишь бы не взорвалось»: в Новосибирске вспыхнул автомобиль

28 Май 2020 2020-05-28T20:54:44+03:00

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Ночью 29 мая в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Происходящее сняли на видео очевидцы, позже оно попало в соцсети.

— До прибытия пожарных пламя полностью охватило транспортное средство, припаркованное у дома по адресу проспект Маркса, 30/1, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Очевидцы сообщают о раздававшихся хлопках. Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, на месте работали две автоцистерны. Причины случившегося выясняются.

В комментариях под постом сибиряки написали о том, что переживают, как бы автомобиль не взорвался, а пламя не перекинулось на соседний билборд:

— Горит очень сильно!

— Надеюсь, машина не взорвется.

— Только бы билборд не загорелся, — пишут люди.

В Ленинском районе Новосибирска вспыхнул автомобиль.

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