2020-05-28T17:50:11+03:00
Общество

Продление масочного режима в Новосибирске с 31 мая: до какого числа будет действовать

Продление масочного режима в Новосибирске с 31 мая — рассказываем, чего ждать сибирякам
Галина СИМОНОВА
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Возможно, ходить в маске сибирякам придется еще и осенью.Возможно, ходить в маске сибирякам придется еще и осенью.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Горожан ожидает продление масочного режима в Новосибирске с 31 мая. Возможно, ходить в маске сибирякам придется еще и осенью.

— Окончания масочного режима пока не предусмотрено. При этом, стоит понимать, что 1 сентября, когда школьники и студенты выйдут на учебу, режим необходимо будет ужесточить, — сообщил в ходе рейда по проверке соблюдения пассажирами общественного транспорта масочного режима замминистра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Напомним, стало известно, что режим самоизоляции в Новосибирске будет также продлен до 30 июня. Об этом сообщается в постановлении губернатора Новосибирской области. До этого времени будет приостановлена работа торговых центров (исключение — аптеки и продуктовые магазины — прим.ред), спортклубов, массажных салонов, соляриев, кинотеатров, ресторанов и кафе. По-прежнему остаются под запретом массовые мероприятия. Кроме того, предпринимателям запретили пускать людей без масок в общественный транспорт и магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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