2020-05-28T15:47:47+03:00
Общество

Новосибирских музыкантов, которые собирались устроить концерт во время самоизоляции, вызвал участковый

Теперь выступление, запланированное на 30 мая, оказалось под вопросом
Галина СИМОНОВА
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Провести концерт музыканты планировали 30 мая. Фото: принтскринПровести концерт музыканты планировали 30 мая. Фото: принтскрин
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Новосибирскую музыкальную группу «KimStreet», которые объявили о том, что проведут квартирник под открытым небом, пригласил на беседу участковый. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердила представитель группы Ольга Масловская.

— Наш вчерашний анонс про квартирник получил сильный резонанс — нам пишут журналисты, а участковый вызывает к себе на беседу. Поэтому сейчас квартирник под вопросом, окончательное решение по нему примем завтра после беседы с участковым по этому поводу, — сообщается в официальной группе Вконтакте «KimStreet». — Надеемся, мы сможем встречаться с вами и исполнять любимые песни совсем скоро.

Напомним, провести концерт музыканты планировали 30 мая, если будет позволять погода. С точным местоположением они еще не определились, но предварительно решили, что это будет у Бугринского моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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