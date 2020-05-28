Новосибирских музыкантов, которые собирались устроить концерт во время самоизоляции, вызвал участковый

28 Май 2020 2020-05-28T15:47:47+03:00

Теперь выступление, запланированное на 30 мая, оказалось под вопросом

Изменить размер текста: A A

Новосибирскую музыкальную группу «KimStreet», которые объявили о том, что проведут квартирник под открытым небом, пригласил на беседу участковый. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердила представитель группы Ольга Масловская.

— Наш вчерашний анонс про квартирник получил сильный резонанс — нам пишут журналисты, а участковый вызывает к себе на беседу. Поэтому сейчас квартирник под вопросом, окончательное решение по нему примем завтра после беседы с участковым по этому поводу, — сообщается в официальной группе Вконтакте «KimStreet». — Надеемся, мы сможем встречаться с вами и исполнять любимые песни совсем скоро.

Напомним, провести концерт музыканты планировали 30 мая, если будет позволять погода. С точным местоположением они еще не определились, но предварительно решили, что это будет у Бугринского моста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надеюсь, нас не заберет полиция»: музыканты проанонсировали концерт на берегу Оби, несмотря на режим самоизоляции

В полиции сказали, что проведут проверку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU