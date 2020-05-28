Дело виновника аварии, в которой погиб новосибирский журналист, ушло в суд

28 Май 2020 2020-05-28T14:27:39+03:00

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу автомобилиста, сбившего Антона Лучанского. Фото: www.nsktv.ru

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В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу автомобилиста, сбившего известного новосибирского журналиста Антона Лучанского. Стоит отметить, что обвиняемый — 26-летний ранее судимый мужчина, признал свою вину.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), — сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Новосибирской области.

Согласно версии следствия, 30 марта обвиняемый, в состоянии наркотического опьянения, был за рулем автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е200 CDI». Он ехал по крайней левой полосе улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 киломметров в час. Автомобилист не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и сбил его. Пострадавший, которым оказался известный новосибирский тележурналист Антон Лучанский, скончался от полученных травм.

Рассматривать данное уголовное дело будут в Калининском районном суде Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU