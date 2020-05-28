2020-05-28T13:31:23+03:00
Происшествия

Появилось видео, как сотрудники ФСБ задержали торговцев оружием

Всего из незаконного оборота было изъято 188 единиц огнестрельного оружия
Галина СИМОНОВА
Поделиться:
Появилось видео задержания подпольных торговцев оружием и боеприпасами. Фото: кадр из видеоПоявилось видео задержания подпольных торговцев оружием и боеприпасами. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Появилось видео задержания подпольных торговцев оружием и боеприпасами. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что один такой склад обнаружили и под Новосибирском. Об этом сообщалось в телеграмм-канале «Силовики».

В группе уточнялось, что в ходе оперативных работ у изготовителей изъяли 5 пулеметов, 16 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомета, 30 ручных гранат и более 3 тысяч патронов различного калибра.

Как оказалось позже, подобные мастерские нелегальных оружейников были обнаружены по всей стране. Всего из незаконного оборота было изъято 188 единиц огнестрельного оружия.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, — сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В ФСБ добавили, что мероприятия по выявлению и пресечению деятельности нелегальных оружейников, продолжаются.

Сотрудники ФСБ задержали подпольных торговцев оружием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске накрыли подпольную мастерскую с оружием

Информация об этом появилась в сети (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело виновника аварии, в которой погиб новосибирский журналист, ушло в суд
«Комсомольская правда» приглашает мам и пап на онлайн-шоу талантов «Zoomечательные дети»
Появилось видео, как сотрудники ФСБ задержали торговцев оружием
Осмотр с борта самолета: губернатор оценил реконструкцию в «Толмачево»
На молокозаводе под Новосибирском взорвался паровой котел: двое мужчин в больнице
Квартирный вопрос открыт: президентскую ипотеку предоставят по рекордно низкой ставке
«Вирус пройдет, скоро обнимемся!»: японцы трогательно поддержали новосибирцев на самоизоляции
«Слезами давит на жалость»: соцсети возмутила бабушка-попрошайка, собирающая деньги на лекарство
Девять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 153 ребенка
«Не надо лезть через трубы»: на сибирских «Мальдивах» до конца июня сделают смотровую площадку
«Найдем жениха этой дурочке»: самка попугая снова сбежала на романтик к воробьям
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 96 человек
«Надеюсь, нас не заберет полиция»: музыканты проанонсировали концерт на берегу Оби, несмотря на режим самоизоляции
Новосибирскую группу «Рви меха» вызывают в суд за концерт на площади Ленина во время самоизоляции
Когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году: изучаем новое постановление губернатора
Синоптики и МЧС гадают, что за таинственный туман окутал Октябрьский район
На парад Победы в Москву не пустят военных из регионов, охваченных коронавирусом
«Водитель был пьян»: пассажир мотоцикла погиб от удара об дерево
«Не выкидывайте их»: ветеринар призвал не бояться кошек с коронавирусом