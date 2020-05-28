Появилось видео, как сотрудники ФСБ задержали торговцев оружием

28 Май 2020 2020-05-28T13:31:23+03:00

Появилось видео задержания подпольных торговцев оружием и боеприпасами. Фото: кадр из видео

Всего из незаконного оборота было изъято 188 единиц огнестрельного оружия

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Появилось видео задержания подпольных торговцев оружием и боеприпасами. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что один такой склад обнаружили и под Новосибирском. Об этом сообщалось в телеграмм-канале «Силовики».

В группе уточнялось, что в ходе оперативных работ у изготовителей изъяли 5 пулеметов, 16 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомета, 30 ручных гранат и более 3 тысяч патронов различного калибра.

Как оказалось позже, подобные мастерские нелегальных оружейников были обнаружены по всей стране. Всего из незаконного оборота было изъято 188 единиц огнестрельного оружия.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, — сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В ФСБ добавили, что мероприятия по выявлению и пресечению деятельности нелегальных оружейников, продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/781763" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ФСБ задержали подпольных торговцев оружием.

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ИСТОЧНИК KP.RU