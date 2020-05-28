Появилось видео, как сотрудники ФСБ задержали торговцев оружием
Появилось видео задержания подпольных торговцев оружием и боеприпасами. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что один такой склад обнаружили и под Новосибирском. Об этом сообщалось в телеграмм-канале «Силовики».
В группе уточнялось, что в ходе оперативных работ у изготовителей изъяли 5 пулеметов, 16 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомета, 30 ручных гранат и более 3 тысяч патронов различного калибра.
Как оказалось позже, подобные мастерские нелегальных оружейников были обнаружены по всей стране. Всего из незаконного оборота было изъято 188 единиц огнестрельного оружия.
— Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, — сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
В ФСБ добавили, что мероприятия по выявлению и пресечению деятельности нелегальных оружейников, продолжаются.
Сотрудники ФСБ задержали подпольных торговцев оружием.
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ИСТОЧНИК KP.RU