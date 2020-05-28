Осмотр с борта самолета: губернатор оценил реконструкцию в «Толмачево»
На территории аэропорта «Толмачево» Андрей Травников провел выездное совещание по вопросам реконструкции второй взлетно-посадочной полосы. С борта вертолета губернатор оценил ход работ по реконструкции инфраструктуры аэропорта. В мероприятии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, председатель Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Федор Николаев.
В ходе совещания в штабе строительных работ Губернатору доложили о ходе реконструкции строительства перронов и рулежек аэропорта Толмачево. Также участники обсудили вопросы корректировки 2-й очереди работ по реконструкции ВПП, реконструкции федеральной трассы Р254 «Иртыш» (1422-1442 км), о строительстве Южного транзита в Новосибирске.
Андрей Травников отметил, что работы в аэропорту «Толмачево» идут с высоким уровнем организации труда и санитарной безопасности, несмотря на все ограничения из-за коронавируса.
Член Заксобрания Федор Николаев отметил, что на объекте ВПП-2 идут уникальные цементно-бетонные работы — дорожная одежда достигнет двух метров толщины, 44 сантиметра составит собственно цементно-бетонное покрытие.
Председатель Совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов рассказал об уникальной технологии устройства земляного полотна с использованием спутниковой технологии 3D-нивелирования.
На данный момент проведены подготовительные строительные работы — обустроен строительный городок, на объект перемещен и смонтирован цементобетонный завод.
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