2020-05-28T12:12:50+03:00
Недвижимость

Квартирный вопрос открыт: президентскую ипотеку предоставят по рекордно низкой ставке

Эксперты Банка Акцепт рассказали об ипотеке с рекордно низкой ставкой
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Фото: «Банк Акцепт».Фото: «Банк Акцепт».
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Из-за ситуации с COVID-19 многие лишились дохода. Но потребность в жилье никуда не делась. Поэтому Банк Акцепт начал принимать заявки на ипотеку под 6,5% по госпрограмме и подготовил несколько предложений!

Беспрецедентная ставка – 6,0%! Для клиентов с первоначальным взносом от 50% при покупке квартиры от 70 кв. м.

Ипотека по ставке от 6,5 % годовых для собственников бизнеса и предпринимателей при первоначальном взносе от 30% и для других категорий клиентов при взносе от 20%.

Получить льготную ипотеку могут граждане РФ – наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса, имеющие официальное трудоустройство.

Максимальная сумма кредита в Новосибирске – до 3 млн. руб. Ставка 6,5% распространяется на покупку нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся.

Подать заявку и подписать документы на ипотечный кредит. в Банке Акцепт нужно до 30.10.20 г.

Акцепт – это банк с 30-летней историей, доказавший свою надежность. Банк, которому можно доверять!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567.

Сайт: akcept.ru.

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