«Найдем жениха этой дурочке»: самка попугая снова сбежала на романтик к воробьям

28 Май 2020 2020-05-28T10:06:07+03:00

На этот раз побег длился три дня, теперь любвеобильную птичку посадили в клетку

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Самке волнистого попугая по кличке Ури все никак не сидится дома. Две недели назад она уже улетала на свидание к воробьям, а теперь снова пропала, вылетев в форточку. На этот раз попугая не было дома три дня. Ее хозяйка Елизавета Бражник очень переживала, пытаясь найти пернатую. А когда уже отчаялась, птица сама вернулась домой.

— Я сошла с ума, расклеивала объявления. Думала, погиб мой попугай под дождем или в урагане, мысленно хоронила Ури в гнезде у коршуна, в лапах соседского кота или даже в море. Волнистые попугаи же чаще всего умирают от утопления! И тут она вернулась в наш сад на третий день, похоже, проголодалась. Залетела с целой стаей воробьев-поклонников! У них-то жены серенькие, — рассказала КП-Новосибирск Елизавета Бражник.

Интересно, что нежная птичка перенесла холод и непогоду, ведь в городе был ураган. Теперь хозяева за ней тщательно следят, Ури держат в клетке — иногда она может летать по квартире, но окна плотно закрыты. Правда, хозяева сейчас беспокоятся, что после трех дней свободы попугай впадет в депрессию.

— Решаем, что делать с этой дурочкой. Она до сих пор скучает и хочет тусить с воробьями, — говорит Елизавета. — Но вот решили: купим все же ей друга, мальчика, и поставим сетки на окнах. Птенцов разводить не будем, надо, чтобы ей просто было с кем общаться.

Напомним, прежний жених Ури погиб от болезни, и птица затосковала. Первый раз она улетела на волю к воробьям в середине мая. Хозяева нашли ее через три часа в собственном саду. А вот второй побег Ури на романтик с воробьями тоже закончился хорошо: птичка вернулась к людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU