В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 96 человек
В четверг, 28 мая, стало известно о еще 96 заболевших коронавирусом в Новосибирской области, а 53 пациента выздоровели, их выписали из инфекционного госпиталя. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.
— С начала эпидемии коронавирусом заболели 2493 человека, в том числе 153 ребенка, выздоровели 955 пациента, 31 — скончался, — рассказали в оперштабе.
Накануне скончалась пациентка инфекционного госпиталя, женщине было 64 года.
В настоящий момент в реанимации находятся 70 человек, к аппарату ИВЛ подключены 24 пациента.
Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Фитнес-клубы, кафе и кинотеатры не будут работать до конца июня. Также жителям области настоятельно рекомендовано носить маски. Без них могут не пустить в общественный транспорт или не обслужить в магазине.
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ИСТОЧНИК KP.RU