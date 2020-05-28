28 Май 2020 2020-05-28T09:07:58+03:00

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 96 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 мая, стало известно о еще 96 заболевших коронавирусом в Новосибирской области, а 53 пациента выздоровели, их выписали из инфекционного госпиталя. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 2493 человека, в том числе 153 ребенка, выздоровели 955 пациента, 31 — скончался, — рассказали в оперштабе.

Накануне скончалась пациентка инфекционного госпиталя, женщине было 64 года.

В настоящий момент в реанимации находятся 70 человек, к аппарату ИВЛ подключены 24 пациента.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Фитнес-клубы, кафе и кинотеатры не будут работать до конца июня. Также жителям области настоятельно рекомендовано носить маски. Без них могут не пустить в общественный транспорт или не обслужить в магазине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU