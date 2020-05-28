Новосибирскую группу «Рви меха» вызывают в суд за концерт на площади Ленина во время самоизоляции

28 Май 2020 2020-05-28T08:21:05+03:00

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Участников новосибирской музыкальной группы «Рви Меха» вызывают в Центральный районный суд. Их обвиняют в том, что они нарушили режим самоизоляции. Музыкантам грозит штраф.

— Нас обвинили по статье 20.6.1 КоАП РФ, за то, что мы без маски вышли или как-то так, сейчас ее нет перед глазами. Я пойду в суд, наши интересы будет представлять адвокат. Нашу вину я не признаю: мы ни для кого опасность не представляли, ни на кого не кашляли. Документов, что мы, грубо говоря, заразные, у нас не было. Нас, кажется, обвинили в том, что мы были без маски в общественном месте — так звучит формулировка суда, — рассказал КП-Новосибирск солист группы Александр Петенев.

По словам солиста, под суд попали не все участники группы «Рви меха», но сколько их выступало на площади, не уточнил. Также он сказал, что их группа вовсе не была организатором дискотеки

— Дискотека — это дискотека, а мы играли рядом на улице, какие-то люди мимо проходили. Нас бы, возможно, не забрали в полицию, если бы рядом дискотека не была, в том-то и дело. Никакой массовости не было. Об этом и будем говорить в суде, — пояснил Александр Петенев.

Напомним, запрещенная дискотека в центре города прошла 23 мая. Сотни новосибирцев проигнорировали запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса и устроили шумную вечеринку. Позже горожане заметили, что на площади Ленина постоянно дежурит полицейский «УАЗ». Инцидентом с вечеринкой заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU