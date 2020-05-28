На парад Победы в Москву не пустят военных из регионов, охваченных коронавирусом
Стало известно, как будут обеспечивать безопасность на параде Победы 24 июня, сообщает издание kp.ru.
Известно, что «иногородние» подразделения из охваченных коронавирусом регионов заменят расчетами Западного военного округа и московского гарнизона. А схвативших COVID-19 заменят те, кто готовился к параду в резерве.
Участникам парада придется маршировать плотно друг к другу, локоть к локтю, в такой ситуации социальная дистанция в полтора метра невозможно. Предполагается, что на параде будут дежурить внушительный корпус военных врачей. Они будут следить за состоянием военнослужащих.
А вот вопрос о ветеранах, это группа риска, на гостевых парадных трибунах еще решается. Тут важно знать, что они сами на это скажут Кремлю, что решат их ветеранские советы.
Напомним, в Новосибирске также пройдет парад Победы. К нему в скором времени начнут готовиться.
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ИСТОЧНИК KP.RU