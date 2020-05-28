2020-05-28T06:50:03+03:00
Общество

На парад Победы в Москву не пустят военных из регионов, охваченных коронавирусом

Стали известны подробности подготовки и проведения военного марша в честь 75-летия Победы
Ульяна ДЖАНКОВА
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На парад Победы не пустят военных из регионов, охваченных коронавирусом.На парад Победы не пустят военных из регионов, охваченных коронавирусом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, как будут обеспечивать безопасность на параде Победы 24 июня, сообщает издание kp.ru.

Известно, что «иногородние» подразделения из охваченных коронавирусом регионов заменят расчетами Западного военного округа и московского гарнизона. А схвативших COVID-19 заменят те, кто готовился к параду в резерве.

Участникам парада придется маршировать плотно друг к другу, локоть к локтю, в такой ситуации социальная дистанция в полтора метра невозможно. Предполагается, что на параде будут дежурить внушительный корпус военных врачей. Они будут следить за состоянием военнослужащих.

А вот вопрос о ветеранах, это группа риска, на гостевых парадных трибунах еще решается. Тут важно знать, что они сами на это скажут Кремлю, что решат их ветеранские советы.

Напомним, в Новосибирске также пройдет парад Победы. К нему в скором времени начнут готовиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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