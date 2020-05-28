На парад Победы в Москву не пустят военных из регионов, охваченных коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T06:50:03+03:00

На парад Победы не пустят военных из регионов, охваченных коронавирусом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как будут обеспечивать безопасность на параде Победы 24 июня, сообщает издание kp.ru.

Известно, что «иногородние» подразделения из охваченных коронавирусом регионов заменят расчетами Западного военного округа и московского гарнизона. А схвативших COVID-19 заменят те, кто готовился к параду в резерве.

Участникам парада придется маршировать плотно друг к другу, локоть к локтю, в такой ситуации социальная дистанция в полтора метра невозможно. Предполагается, что на параде будут дежурить внушительный корпус военных врачей. Они будут следить за состоянием военнослужащих.

А вот вопрос о ветеранах, это группа риска, на гостевых парадных трибунах еще решается. Тут важно знать, что они сами на это скажут Кремлю, что решат их ветеранские советы.

Напомним, в Новосибирске также пройдет парад Победы. К нему в скором времени начнут готовиться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подготовка к Параду Победы в Новосибирске в 2020 году: когда начнется и как будет проходить.

Рассказываем, когда начнется и как будет проходить подготовка к Параду Победы в Новосибирске в 2020 году. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU