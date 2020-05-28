«Водитель был пьян»: пассажир мотоцикла погиб от удара об дерево

28 Май 2020 2020-05-28T06:33:47+03:00

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Под Новосибирском в Чановском районе произошло смертельное ДТП. На мотоцикле ехали двое мужчин, 30-летний водитель и 36-летний пассажир. Как выяснялось позже, водительских прав у мотоциклиста не было, к тому же, он был пьян. Авария произошла вечером в среду, 27 мая.

— Около 19 часов вечера мужчина в состоянии опьянения, управлял мотоциклом «Урал», двигался по автодороге «Отреченский — Аул-Аялуцк» со стороны деревни Аул-Аялуцк. На 3-м километре автодороги он не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево. От столкновения скончался на месте пассажир мотоцикла, 36-летний мужчина, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Как пояснил КП-Новосибирск представитель УГИБДД по области Константин Шкабарня, сам водитель не пострадал в аварии. А вот от каких травм погиб его пассажир, выясняют специалисты. Все обстоятельства аварии уточняются.

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