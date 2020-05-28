«Не выкидывайте их»: ветеринар призвал не бояться кошек с коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T06:00:10+03:00

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Заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа призвал хозяев не выкидывать кошек, у которых обнаружили коронавирус. Также он обратился к исследователям, которые мониторят здоровье животных, аккуратнее доносить информацию о коронавирусе, сообщает издание kp.ru.

— Организации, которые занимаются мониторингом здоровья животных, такие как Всемирная организация здравоохранения животных, говорят: на сегодня нет ни одного научно доказанного случая передачи данного вируса от собаки или кошки к человеку. То, что вирус обнаружили, ничего не значит. К тому же, в информации не сказано, что у кошки клинические проявления. Значит, она не болеет и вирус не передает, лечить ее не надо и выкидывать — тоже, — объяснил Сергей Середа.

Врач призвал исследовательские организации осторожно озвучивать такие данные, ведь сейчас люди пугаются сообщений о вирусе.

Опасности нет и от других питомцев. Мониторинг ведется и в отношении собак, кроликов, хомячков и прочих. Данных о коронавирусе у них нет, и беспокоиться не о чем.

26 мая стало известно о первом официально зарегистрированном в России случаи заражения кошки коронавирусом.

Напомним, в марте бездомный кот с коронавирусом в Новосибирске нашел семью. Новосибирские ветеринары еще тогда говорили, что 80% российских кошек поражены этим вирусом. У них он — как герпес у людей, с ним можно прожить всю жизнь. Для людей и собак коты не заразны, вирус передается только от кошки к кошке. При неблагоприятных обстоятельствах он может где-то у 10% кошек вызывать тяжелые болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU