«Отведите ее на скалодром»: спасателям понадобилось снаряжение альпиниста, чтобы снять девочку с дерева
В Железнодорожном районе Новосибирска 10-летняя девочка забралась на дерево, а обратно спуститься не смогла: расстояние до земли было около 5 метров. Мама вызвала спасателей МАСС. Это произошло в среду, 27 мая.
— Прибыв на место, спасатели провели разведку. Чтобы спустить ребенка с дерева, потребуется трехколенная лестница и альпоборудование. Один из спасателей поднялся к ребенку, надел на девочку косынку и каску. С использованием страховки и лестницы, ребенок был аккуратно эвакуирован на землю и передан матери. Медицинская помощь девочке не потребовалась, — рассказали спасатели.
В МАСС предупредили, что лазить по деревьям без спецоборудования, страховки и практики — опасное занятие, ведь можно сорваться и упасть. Родителям посоветовали отвести ребенка, любящего лазить по деревьям, на скалодром или в туркружок. Там под присмотром инструкторов его научат безопасно забираться на деревья и склоны.
В Новосибирске девочка высоко залезла на дерево, а спуститься не смогла.В 12:20 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая объяснила, что её дочка 2009 г.р. залезла на дерево в районе футбольного поля на ул. Железнодорожная, и находится на высоте около 5 метров. Спуститься самостоятельно вниз ребёнок не может. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54
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