Эпидемиолог о коронавирусе: «В июне он уйдет в спячку»

28 Май 2020 2020-05-28T05:00:01+03:00

В Москве пик пройден, а в июне коронавирус впадет в спячку, сказал эпидемиолог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Россиян волнует вопрос, когда удастся остановить эпидемию коронавируса в стране, и когда можно будет уже выйти из самоизоляции.

Врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Николай Филатов дал обнадеживающий прогноз, сообщает издание kp.ru.

— Летальность выросла до 1% — это плохо. Значит, мы еще не умеем правильно лечить инфекцию. Но уже около двух недель разница между количеством выявленных и обследованных увеличивается. Значит, искать вирус в популяции становится труднее, и это хорошо. Также хочу обнадежить, что ситуация в регионах не ухудшится, что бы ни думали. Для капельных инфекций главное — скученность. У нас второго такого региона в России с такой плотностью населения нет. Пик пройден в Москве — значит, он пройден и по всей стране, — рассказал Николай Филатов.

Врач считает, что детей уже можно выпускать в школы и детские сады, ведь вирус циркулирует в основном среди взрослого населения. Также он объяснил, что маски и перчатки распространение вируса не затормозят.

По мнению Николая Филатова, то, что клинические проявления есть только у 40% заболевших, говорит о том, что вирус «пустяковый» и ситуация будет улучшаться.

— В первые две недели июня мы еще половим вирус, а потом он уйдет в «спячку», так что его будет трудно отыскать в популяции. Вирус повлияет на наш коллективный иммунитет, в конце концов, мы к нему привыкнем, — говорит врач. — По этой причине в будущем вакцина от коронавируса может оказаться невостребованной.

В нашем организме постоянно живут десятки вирусов, от которых человек полностью не избавился до сих пор — например, вирус герпеса или папилломы человека, и лучше в календарь прививок включить вакцину от них, считает эпидемиолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU