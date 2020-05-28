Глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Мы возвращаемся к нормальной жизни»

28 Май 2020 2020-05-28T04:15:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, удалось ли остановить стремительное распространение коронавируса по стране. Об этом сообщает издание kp.ru.

Главный санитарный врач страны подчеркнула: успех есть, но не стоит спешить.

— Медленно и постепенно мы возвращаемся к нормальной жизни. Но не стоит спешить. Сейчас надо быть очень аккуратными и осторожными, чтобы тот успех, которого мы в результате общих усилий, общих страданий достигли, удержать, — отметила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, есть тенденции, которые говорят о том, что в скором времени ситуация измениться в лучшую сторону. Один из критериев, который позволяет надеяться на лучшее, коэффициент распространения инфекции. Он показывает, сколько людей заражает один инфицированный человек до момента его изоляции. Этот коэффициент на пике эпидемии для коронавируса может составлять и 4, 5, и 7.

— Мы говорим, что можем ослаблять режим ограничений, когда этот коэффициент становится меньше единицы. То есть когда один заболевший не заражает даже одного человека. Страна достигла даже чуть большего результата — примерно 0,9. А в ряде регионов этот показатель достигает и 0,6, и даже 0,3, — отметила Анна Попова.

Коэффициент вычисляется по показателям 8 предыдущих дней: половина инкубации плюс один день.

Также Анна Попова объяснила для чего делают большое количество тестов.

— Так мы определяем тех, кому требуется помощь, либо если вирус никак себя не проявляет, кому следует изолироваться, чтобы не заражать других. Поэтому, если у нас мало анализов, мы, может быть, не всех видим. И тогда у нас показатель распространенности будет некорректным. Кроме того, количество бессимптомного течения болезни влияет на выработку коллективного иммунитета, который является одним из основных условий прекращения эпидемии, — рассказала Анна Попова.

Эти два показателя — число тестов и число выявленных носителей вируса — должны обеспечивать достоверность картины.

Еще Анна Попова рассказала, почему несмотря на положительный прогноз, по-прежнему открывают новые инфекционные госпитали.

— Мы должны быть уверены, что система здравоохранения справится, даже если по каким-то причинам случится рецидив, — отметила главный санитарный врач страны.

Анна Попова подчеркнула, что ситуацию можно несколько отпустить только при условии резерва госпитальных мест. Также глава Роспотребнадзора отметила, что если все рекомендации будут выполняться, то к лету можно надеяться на успех.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU