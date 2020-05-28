2020-05-28T03:39:02+03:00
Общество

Погода на сегодня в Новосибирске: ожидают заморозки до минус двух градусов

Рассказываем, какая будет погода на сегодня в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Погода на сегодня в Новосибирске: ожидают заморозки до минус двух градусов.Погода на сегодня в Новосибирске: ожидают заморозки до минус двух градусов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода на сегодня в Новосибирске — в городе по-прежнему стоит прохладная погода, а ночью сибиряков ожидают заморозки до -2 градусов.

— 28 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем в городе в первой половине дня составит +10-12 градусов и повысится до +16-18 градусов. Ночью — +6-8 градусов, в пригороде ночные температуры опустятся до +3-5 градусов, а местами при прояснении ожидаются заморозки до -2 градусов. Будет дуть северный ветер 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В Новосибирской области также ожидается переменная облачность и погода без осадков. Днем температура воздуха +17 градусов, местами повысится до +22. Местами — порывы северного ветра до 14 метров в секунду.

Напомним, во вторник, 26 мая на Новосибирск обрушилась буря, из-за которой пострадало четверо человек. Жители дома в Дзержинском районе остались больше чем на сутки без света.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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