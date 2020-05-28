2020-05-28T03:00:38+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коронавирусом в Новосибирской области заболели 2397 человек.Коронавирусом в Новосибирской области заболели 2397 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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КП-Новосибирск продолжает следить за ситуацией в регионе: карта распространения коронавируса в Новосибирской области покажет, где есть зараженные.

На карте появился еще один район — Купинский. В городе Купино был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. К сожалению, пациент скончался. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Купинского района.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус обнаружен среди жителей следующих городов области: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь.

На карте распространения коронавируса появился новый район - Купинский.

На карте распространения коронавируса появился новый район - Купинский.

Районы, в которых есть заболевшие: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский, Маслянинский и Купинский.

Напомним, за сутки коронавирусом заболели рекордное количество человек — 97. С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 2397 человек, в том числе у 144 детей, при этом выздоровели 902 пациента инфекционного госпиталя, скончались — 31 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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