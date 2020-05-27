В Купино умер первый пациент с коронавирусом
В городе Купино под Новосибирском был выявлен первый официальный случай заболевания коронавирусом. К сожалению, пациент скончался. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Купинского района.
— Сейчас нужно быть предельно бдительными и осторожными. Угроза очень близка! Убедительно прошу каждого из вас более ответственно отнестись к мерам профилактики заболевания вирусными инфекциями, — цитирует сайт администрации главу Купинского района Владимира Шубникова.
Напомним, в среду, 26 мая стало известно еще о 97 заболевших коронавирусом жителях Новосибирской области. За весь период пандемии это максимальное число заразившихся за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 2397 случаев заболевания COVID-19, 144 из них — дети. В настоящее время выздоровели 902 человека, 31 пациент — скончался. В отделениях реанимации находятся 64 человека. К аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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