«Гонялся за ними, стрелял»: сибиряк хотел перестрелять бездомных собак на глазах у внука

27 Май 2020 2020-05-27T19:53:07+03:00

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Новосибирец угрожал перестрелять дворовых собак на глазах у своего внука и жены. По словам очевидцев, сам мужчина объяснял свое поведение тем, что животные до этого напугали мальчика.

— Эти собаки живут тут уже не первый месяц, ведут себя абсолютно спокойно, к людям относятся так же. Могут иногда залаять, если рядом быстро проедет велосипед, но не более. Мы их пытались пристроить, но в приюты никто животных не берет, передержку никак найти не можем. А тут, 26 мая, я увидела, как сосед с женой и внуком вышли из подъезда и пошли к машине. Собаки в это время мирно лежали и никого не трогали. Он взял с переднего сиденья что-то похожее на пистолет и начал за ними гоняться, стрелять. Животные разбежались, забились под машины. Он еще несколько минут их высматривал: сначала просто так, а потом и на машине. На вопрос о том, зачем он это делал, сообщил, что якобы эти собаки напугали его внука, который тут катался на гироскутере. Хотя, если честно, эту семью мы давно знаем, и мальчик этот сам кого угодно напугать может, как и его дедушка. Он еще потом нам сказал, что все равно когда-нибудь забьет этих собак палками, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома по адресу улица Героев революции 32/2.

Сибирячка утверждает, что после случившегося она написала на мужчину заявление в полицию за жестокое обращение с животными. Кроме того, женщина просит всех, кто может так или иначе помочь с пристройством собак связаться с ней. Сделать это можно через редакцию КП-Новосибирск.

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