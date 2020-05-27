«Дома холодно, есть нечего»: новосибирцы остались без света из-за прошедшего урагана

27 Май 2020 2020-05-27T18:41:42+03:00

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Жители нескольких домов в Дзержинском районе сидят без света больше суток. По словам новосибирцев, электричество пропало еще вчера днем, во время бури, и отсутствует до сих пор.

— Мы сидим без света уже больше суток, это просто невозможно! Пропало электричество еще вчера, около четырех часов дня. И все, с того момента его нет. А уже вечер следующего дня. У многих дома дети, ко мне тоже в гости приехал внук, а я его даже покормить не могу. Весь день сидим на сухом пайке, а кружку кипятка для чая мне налили в соседнем магазине. Кроме того, дома холодно. Отопления уже нет, а обогреватель не включишь. Мы просто не знаем, что делать, — рассказала КП-Новосибирск Ольга, жительница дома по адресу Станционная 5.

По словам Ольги, возмущенные жильцы обращались в ЖЭУ, чтобы разобраться в данной ситуации, но там ответа на свои вопросы они не получили. Не смогли сказать сибирякам, что происходит и в единой диспетчерской службе. К тому же, по словам людей, дозвониться туда получилось у них не сразу.

— Мы звонили им вчера несколько раз, сегодня: трубку или не поднимали, или сбрасывали. Уже сейчас, вечером, мне ответила диспетчер, но толку от этого оказалось мало. Она сказала, что сама точно не знает, что случилось и когда это исправят. Пояснила, что вчера во время урагана произошло много аварий, их все сейчас устраняют в порядке очереди. А когда она дойдет до нас — неизвестно, — пояснила Ольга.

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